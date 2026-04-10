Crin Antonescu, despre decizia CNA: ”Ceea ce s-a întâmplat este cusut cu ață albă”

Crin Antonescu critică dur decizia CNA de a închide Realitatea PLUS. Fostul candidat la președinția României a transmis în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, că ceea ce s-a întâmplat este cusut cu ață albă. În plus, acesta a adăugat faptul că au fost multe voci care s-au bucurat la o decizie care ar fi dus la cenzurarea libertății de exprimare.

„Că stau de vorbă cu cine vreau și când vreau și cu dumneavoastră vreau să stau de vorbă. Dacă înțelegem un minimum de libertate, de libertate de exprimare, de libertate a presei, trebuie să admitem că, în primul rând, acele organisme de presă, acele voci din presă care ne deranjează din diferite motive, și nu o dată pe mine postul dumneavoastră m-a deranjat, acelora trebuie să le garantăm, atunci când suntem la putere, libertatea de exprimare.

Eu nu sunt un partizan al libertății neîngrădite. Trebuie să existe limite care să protejeze libertatea, dreptul la imagine, dreptul la demnitate al celorlalți, dar ceea ce s-a întâmplat în cazul Realitatea a fost, ca să spun așa, cu ochi și cu sprâncene sau cusut cu ață albă și din acest motiv salut și sunt extrem de bucuros că putem să discutăm astăzi.

E absolut jenant că s-a ajuns, dincolo de faptul în sine, la realitatea că niște oameni, inclusiv oameni politici, nu mai vorbim de comentatori, influenceri cum se numesc, au salutat, au jubilat, au deschis șampania la propriu și la figurat pentru că un post de televiziune s-a închis.