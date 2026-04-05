Bărbat de 70 de ani, mort într-un accident rutier petrecut în ziua de Florii, în Teleorman

Un bărbat de aproximativ 70 de ani și-a pierdut viața duminică, în ziua de Florii, într-un accident rutier produs pe raza localității Tecuci din județul Teleorman. Tragedia s-a produs după ce autoturismul condus de acesta s-a răsturnat în afara părții carosabile.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au găsit mașina grav avariată, iar șoferul era încarcerat, în stare de inconștiență și în stop cardiorespirator. Salvatorii l-au extras rapid din caroseria deformată, folosind echipamentele de descarcerare, și l-au predat echipajelor medicale. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate sub coordonarea unui medic de la Serviciul de Ambulanță Teleorman, victima nu a răspuns, fiind declarat decesul. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

