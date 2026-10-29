Ilie Bolojan, aproape ignorat de primarii PNL din Teleorman! Prezență extrem de slabă la întâlnirea de partid

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 oct. 2026, 09:15

Ilie Bolojan s-a confruntat cu o participare extrem de redusă la întâlnirea organizată miercuri, 28 octombrie, cu liberalii din Teleorman. Potrivit unor informații din presă, doar trei dintre cei 28 de primari PNL ar fi participat la reuniune, iar din cei 27 de membri ai Biroului Politic Județean s-ar fi prezentat numai șase, conform Realitatea PLUS.

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