Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman, sublocotenent Răduț Cristian Adrian, a răspuns pozitiv solicitării venite de la Centrul de Transfuzii Sanguine Teleorman, de a dona plasmă convalescentă.

„Acum, când întreaga omenire trece prin momente de grea încercare, este nevoie să fim solidari și să întindem o mână de ajutor celor aflați în nevoie.

Sunt oameni care au nevoie urgentă de transfuzii cu plasmă de la pacienții vindecați de COVID19, care au dezvoltat anticorpi.

Suntem aproximativ 31 000 de pacienți care am învins această boală. Dintre noi, doar 500 sunt cei care au donat plasmă. Enorm de puțini, zic eu!

Cât am fost în spital am avut multe gânduri, dar cel mai mult m-am gândit la familia mea. Dacă vreunul dintre noi ar fi avut nevoie de plasmă, ar fi fost cineva dispus să doneze?

Astazi am fost să donez și eu, alături de colegul si prietenul meu, Gelu Dragomir, purtătorul de cuvânt al ISU Teleorman.

Suntem bucurosi că am putut să ajutăm, gândul că plasma prelevată de la noi poate salva viața altor semeni ne dă încredere că vom depăși cu bine aceasta pandemie, dar am fost triști să aflăm că suntem primii donatori din județ.

Oare unde a dispărut umanitatea, unde e solidaritatea, unde e ajutorul ăla reciproc pe care noi trebuie să îl dăm?

Pe această cale vreau să îi îndemn pe toți cei care s-au vindecat de această boală să meargă să doneze plasmă. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie urgentă de acest produs sanguin.”- Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman, sublocotenent Răduț Cristian Adrian