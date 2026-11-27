Universitatea Craiova a pierdut cu 4-0 în fața lui Brighton, în Conference League. Vladimir Screciu a fost eliminat în minutul 39.
Universitatea Craiova a suferit o înfrângere dură în deplasarea din Anglia. Formația pregătită de Filipe Coelho a pierdut cu 4-0 în fața lui Brighton, joi seara, pe Amex Stadium, într-un meci disputat în etapa a patra a fazei principale din Conference League.
Englezii au început partida în forță și au deschis scorul încă din minutul 3, prin Ibrahim Osman, care a finalizat din apropierea porții o acțiune construită de gazde. Brighton a continuat să controleze jocul, iar în minutul 33 și-a mărit avantajul: Maxim De Cuyper a înscris cu un șut de la distanță, după o eroare a lui Vladimir Screciu.
Situația oltenilor s-a complicat și mai mult în minutul 39, când Screciu a primit cartonaș roșu direct pentru un fault dur asupra lui Matt O'Riley. Universitatea Craiova a fost nevoită să joace în inferioritate numerică pentru mai bine de o repriză.
Brighton a marcat de două ori în repriza secundă
După pauză, echipa engleză a continuat să pună presiune pe apărarea formației din Bănie. Laurențiu Popescu a avut mai multe intervenții importante, însă nu a mai putut împiedica desprinderea gazdelor.
În minutul 61, Charalampos Kostoulas a dus scorul la 3-0, după o pasă oferită de Ibrahim Osman. Două minute mai târziu, același Osman a reușit dubla, stabilind scorul final, 4-0, după o acțiune individuală în care a depășit apărarea craioveană.
Universitatea Craiova a avut puține ocazii clare. Cea mai periculoasă fază din prima repriză i-a aparținut lui Ștefan Baiaram, al cărui șut de la aproximativ 22 de metri a fost respins de portarul Jason Steele. În partea secundă, Carlos Mora a avut o oportunitate de a marca, dar a trimis peste poartă.
Craiova rămâne în cursa pentru calificare
Înfrângerea de la Brighton a pus capăt unei serii de 15 meciuri fără eșec pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile.
Diferența dintre cele două echipe s-a reflectat și în statisticile partidei. Potrivit datelor UEFA, Brighton a avut 68% posesie, față de 32% pentru formația olteană. Englezii au expediat 27 de șuturi, dintre care 10 pe poartă, în timp ce Craiova a înregistrat patru șuturi, trei cadrate.
Universitatea Craiova rămâne cu șapte puncte după primele patru etape și păstrează șanse de calificare în faza următoare a competiției. În ultimele două meciuri din grupa unică, echipa din Bănie va juca în deplasare cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, iar apoi va primi vizita formației FC Copenhaga, pe 17 decembrie.
Brighton – Universitatea Craiova 4-0 (2-0)
Au marcat: Ibrahim Osman (3, 63), Maxim De Cuyper (33), Charalampos Kostoulas (61).
Cartonaș roșu: Vladimir Screciu (39).
Partida s-a disputat pe Amex Stadium, în etapa a patra a fazei principale din UEFA Conference League.