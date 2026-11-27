Criză majoră la summitul UE! Șapte state au boicotat negocierile și îi cer lui António Costa să renunțe la mediere
Criză majoră la summitul UE! / Facebook Consiliul Europei
Șapte state UE au boicotat negocierile de la Bruxelles și contestă rolul lui António Costa. Miza: bugetul european 2028–2034 și fondurile pentru România.
Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat într-un blocaj neașteptat, după ce liderii a șapte state membre au refuzat să mai participe la negocierile organizate de președintele Consiliului European, António Costa. Disputa a izbucnit în jurul viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, iar nemulțumirile față de modul în care sunt conduse discuțiile au ajuns până la solicitări ca oficialul portughez să renunțe la rolul de mediator.
Danemarca, Germania, Olanda, Austria, Finlanda, Suedia și Belgia, țări cunoscute drept grupul „statelor frugale”, au boicotat reuniunile în format restrâns organizate de António Costa. Liderii acestora sunt nemulțumiți de strategia de negociere și consideră că președintele Consiliului European încearcă să obțină concesii de la fiecare stat în parte, în loc să negocieze cu întregul grup.
Potrivit unor diplomați europeni citați de presa internațională, tensiunile au escaladat joi seară, iar unii dintre participanți au pus sub semnul întrebării capacitatea lui António Costa de a conduce negocierile către un compromis.
Șapte state europene au boicotat negocierile conduse de António Costa
Ceea ce trebuia să fie o reuniune de lucru de două zile s-a transformat într-un summit de o singură zi, marcat de dispute și acuzații reciproce.
Cele șapte state din grupul „frugalilor” au refuzat să participe la întâlnirile restrânse propuse de António Costa, considerând că formatul ales de acesta dezavantajează poziția lor în negocierile privind viitorul buget european.
Nemulțumirea a fost alimentată și de propunerile de compromis prezentate de președintele Consiliului European, care ar fi încercat să apropie pozițiile statelor susținătoare ale unui buget generos de cele care solicită reduceri importante ale cheltuielilor comunitare.
Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, premierul finlandez Petteri Orpo și-ar fi exprimat furia în timpul discuțiilor, acuzându-l pe Costa că încearcă să dezbine grupul celor șapte state și să obțină sprijin individual prin concesii.
În acest context, unii lideri au cerut ca António Costa să renunțe la rolul de mediator al negocierilor. Un diplomat european a avertizat că actuala strategie riscă să ducă discuțiile într-un impas și mai profund.
Statele frugale cer reduceri de 250 de miliarde de euro din bugetul UE
Principalul motiv al conflictului îl reprezintă dimensiunea viitorului buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034.
Comisia Europeană a propus inițial un buget de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, însă statele membre au poziții diferite în privința cheltuielilor și a contribuțiilor naționale.
António Costa a venit cu o variantă de compromis care presupune reducerea bugetului cu aproximativ 204 miliarde de euro față de propunerea inițială.
Nici această variantă nu i-a mulțumit însă pe cei șapte membri ai grupului frugalilor. Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a transmis că statele respective ar accepta un acord numai dacă reducerile totale ar ajunge la aproximativ 250 de miliarde de euro.
Cu alte cuvinte, liderii celor șapte țări solicită economii suplimentare de aproximativ 46 de miliarde de euro față de varianta de compromis prezentată de António Costa.
De cealaltă parte, state precum Franța și Italia susțin menținerea unor finanțări consistente pentru agricultură, dezvoltare regională și competitivitatea economiei europene.
România se află în tabăra statelor care apără fondurile de coeziune
Disputa de la Bruxelles are implicații importante și pentru România, unul dintre statele care beneficiază de finanțări europene pentru dezvoltare și infrastructură.
Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au fost desemnați să reprezinte, în cadrul negocierilor, cele 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii”.
Aceste țări susțin menținerea unor fonduri consistente pentru reducerea diferențelor de dezvoltare dintre regiunile europene și pentru susținerea agriculturii.
O eventuală diminuare semnificativă a bugetului UE ar putea afecta finanțările disponibile pentru proiectele de infrastructură, dezvoltare regională și modernizare economică.
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat, la rândul său, perspectiva unor reduceri suplimentare, avertizând că Europa ar comite o greșeală strategică dacă ar investi mai puțin într-un moment în care trebuie să facă față concurenței economice din partea Statelor Unite și Chinei.
Macron a invocat și recomandările rapoartelor Draghi și Letta privind competitivitatea europeană, susținând că Uniunea are nevoie de investiții mai mari, nu de o reducere a ambițiilor financiare.
Liderul francez a insistat că negocierile trebuie încheiate până la sfârșitul anului 2026, întrucât alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027, ar putea complica și mai mult procesul decizional.
Alt motiv de dispută: reducerea cu 39 de miliarde de euro a fondurilor pentru apărare
Viitorul buget european a provocat neînțelegeri și în privința finanțării apărării.
Varianta de compromis prezentată de António Costa prevede reducerea cu aproximativ 39 de miliarde de euro a fondurilor destinate acestui domeniu, propunere contestată în special de statele baltice.
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a avertizat că diminuarea finanțărilor este greu de justificat într-un moment în care statele europene trebuie să-și consolideze capacitățile militare și să răspundă amenințărilor de securitate.
Liderul lituanian a amintit că țara sa alocă aproximativ 5,4% din PIB pentru apărare și suportă costuri economice importante în contextul războiului din Ucraina.
La rândul său, premierul Letoniei, Andris Kulbergs, a avertizat că reducerea fondurilor europene pentru apărare transmite un mesaj greșit într-un moment în care Uniunea Europeană vorbește despre creșterea capacității de apărare și consolidarea securității continentului.
Summitul UE s-a încheiat fără acord. Când vor fi reluate negocierile
La finalul reuniunii de la Bruxelles, António Costa a recunoscut că liderii europeni nu au reușit să ajungă la un acord asupra viitorului buget al Uniunii.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a admis că negocierile vor necesita compromisuri și a pledat pentru respectarea priorităților stabilite la nivel european.
Unul dintre subiectele discutate a fost și introducerea unor noi resurse proprii ale Uniunii, inclusiv posibilitatea unei taxe pentru serviciile digitale.
Liderii europeni urmează să se întâlnească din nou pe 17 decembrie 2026, când vor încerca să găsească o formulă acceptabilă pentru toate cele 27 de state membre.
Miza este importantă: viitorul buget european trebuie să stabilească finanțările pentru agricultură, politica de coeziune, apărare, competitivitate și sprijinul acordat Ucrainei în perioada 2028–2034.
Până atunci, António Costa trebuie să gestioneze una dintre cele mai dificile crize de negociere de la nivelul Consiliului European, după ce strategia sa a fost contestată public de șapte state membre, iar discuțiile s-au încheiat fără progrese decisive.
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