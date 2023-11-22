România a învins Elveția cu 1-0 la finalul preliminariilor! „Tricolorii” câștigă Grupa I, fără să fi pierdut vreo partidă

Naționala de fotbal a României a câștigat Grupa I a preliminariilor CE 2024, cu 6 victorii și 4 remize
Naționala de fotbal a României a câștigat Grupa I a preliminariilor CE 2024, cu 6 victorii și 4 remize. 50.224 de oameni au urmărit din tribune victoria României în fața Elveției.
În ultimul meci, echipa pregătită de Edward Iordănescu s-a impus cu 1-0 în fața Elveției, pe Arena Națională, golul fiind marcat de Denis Alibec, în minutul 50.
Nicolae Stanciu a centrat de pe dreapta la marginea careului mic, Olimpiu Moruțan a retrimis în fața porții, iar atacantul legitimat la echipa qatareză Muaiter a trimis mingea în plasă.
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„Tricolorii” au avut mai multe opcazii de a marca, au cerut în două rânduri lovitură de la 11 m, dar eroul meciului a fost portarul Horațiu Moldovan. Acesta a avut cinci parade senzaționale, dintre care patru în repriza a doua, iar ultima în secundele de prelungire.
Naționala României ar fi câștigat grupa și cu un rezultat de egalitate, iar în urma acestei performanțe se va afla în urna a doua valorică la tragerea la sorți care va avea loc pe 2 decembrie, de la 19:00, la „Elbphilharmonie” din Hamburg.
Prima reprezentativă a țării noastre va juca pentru a șasea oară la un turneu final european, după edițiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.
În celelalte meciuri din grupă, Israel a învins Andorra cu 2-0 în deplasare (Cervos 29-a, Kinda 81), iar Belarus s-a impus în Kosovo cu 1-0 (Antilevski 43).
Ca urmare, România a câștigat Grupa I cu 22p, fiind urmată de Elveția cu 17p, Israel cu 15p, Belarus cu 12p, Kosovo cu 11p și Andorra cu 2p.
România – Elveția 1-0 (1-0)
Marcatori: Alibec (50)
România: Moldovan – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – Cicâldău (64 – R. Marin), M. Marin, Stanciu (82 – Olaru) – Moruţan (64 – Hagi), Alibec (82 – Puşcaş), Coman (72 – Drăguş). Selecţioner: Edward Iordănescu
Elveţia: Mvogo – Garcia (62 – Ugrinic), Akanji, Elvedi, R. Rodriguez – Aebischer (84 – Freuler), Xhaka, Ndoye – Shaqiri (62 – Steffen), Okafor (62 – Amdouni), Vargas (81 – Zeqiri). Selecţioner: Murat Yakin
Au arbitrat: Davide Massa – Filippo Meli, Stefano Alassio (rezervă: Matteo Marcenaro, toți din Italia)
Cartonaşe galbene: M. Marin (2), Moruţan (48), Hagi (90+3), Bancu (90+5) / Xhaka (54), Akanji (90+3)