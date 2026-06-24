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Program incendiar la CM 2026! Brazilia și Mexic pot obține calificarea, dueluri decisive în toate grupele

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Scris deIonuț Nichita
Publicat24 iun. 2026, 09:25
Actualizat24 iun. 2026, 09:26

Cupa Mondială 2026 programează o zi plină de meciuri decisive în grupele A, B și C, cu echipe importante implicate în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Ziua începe cu duelul dintre Elveția și Canada, un meci cu miză importantă în grupa B. Elveița poate obține o poziție favorabilă înaintea ultimei etape dacă reușește să câștige, în timp ce Canada vine după un succes categoric în etapa precedentă și poate face un pas important spre calificare.

Tot în grupa B, Bosnia și Herțegovina întâlnește Qatar, într-un meci în care ambele formații sunt obligate să câștige pentru a mai spera la calificare.

În grupa C, Brazilia are șansa de a obține calificarea matematică în optimile de finală dacă se impune în fața Scoției. Sud-americanii pornesc mari favoriți, într-un duel programat într-una dintre cele mai importante arene ale competiției. În celălalt meci al grupei, Maroc și Haiti luptă pentru puncte esențiale în economia clasamentului.

Ziua continuă cu un duel interesant în grupa A, unde Mexic poate deveni prima echipă calificată de pe primul loc dacă învinge Cehia, în timp ce adversarii caută un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa pentru fazele eliminatorii.

Ultimul meci al zilei aduce față în față Africa de Sud și Coreea de Sud, într-un duel echilibrat, cu miză importantă în grupa A, unde fiecare punct poate conta decisiv pentru calificare.

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