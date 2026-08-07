David Popovici, favorit absolut la Europenele de la Paris. Experții nu văd rival pentru aur

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 17:14

David Popovici pornește ca mare favorit în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român, deja campion olimpic și mondial, este considerat de specialiștii străini principalul candidat la medalia de aur.

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