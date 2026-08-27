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Tragedie la Eforie Nord: un bărbat de 68 de ani a murit înecat după ce a ignorat steagul roșu

Eforie Nord

Eforie Nord

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 18:50

Un bărbat de 68 de ani a murit înecat joi după-amiază, pe plaja Belona din Eforie Nord, după ce fusese scos de salvamari din mare de trei ori în aceeași zi.

De fiecare dată, acesta a revenit în apă, deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza condițiilor periculoase. La ultima intervenție, bărbatul a fost scos inconștient din apă, iar medicii nu au mai reușit să îl salveze.

A intrat din nou în mare după trei intervenții

Salvamarii din Eforie Nord au transmis că bărbatul fusese scos din valuri de trei ori în cursul zilei. În ciuda intervențiilor și a avertismentului privind pericolul din mare, acesta a intrat din nou în apă.

Pe plaja Belona era arborat steagul roșu, semnal care interzice intrarea în mare. Salvamarii le-au cerut turiștilor să respecte indicațiile și să nu intre în apă atunci când acest steag este afișat.

A fost scos inconștient din apă

La ultima intervenție, salvamarii au scos bărbatul din apă în stare de inconștiență. La fața locului au ajuns șenilata Eforie, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Decesul a fost declarat de medicul aflat în elicopterul SMURD.

Salvamarii avertizează turiștii

Salvamarii au transmis un nou apel către turiști să respecte semnificația steagului roșu și indicațiile echipelor de intervenție. În astfel de condiții, intrarea în mare poate pune viața în pericol, iar intervenția salvatorilor devine mai dificilă din cauza valurilor și curenților.

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