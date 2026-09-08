Românii pierd aproape o oră pe zi în drum spre serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul

Publicat 8 sept. 2026, 13:11 Sursă Realitatea.net

Românii petrec, în medie, 53 de minute pe zi pe drumul către serviciu, potrivit unui studiu SD Worx citat de Euronews. România are aceeași durată medie a navetei ca Țările de Jos, însă distanțele parcurse sunt mult mai mici.

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