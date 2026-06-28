Advertising
Sport· 1 min citire
Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială
Lionel Messi
Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială, după ce a punctat în minutul 79 al partidei cu Iordania.
Citește și
- 22:33David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli
- 14:09„Trofeul Mihai Leu”. Spectacol de drone în memoria lui Mihai Leu, la startul super rally
- 13:46David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli
- 09:54Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după cutremurul de 7,5 din Venezuela. Blocul în care soția și copiii lui locuiau s-a prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News