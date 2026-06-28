Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 09:21

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială, după ce a punctat în minutul 79 al partidei cu Iordania.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre lionel messicupa mondiala