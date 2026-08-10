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Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă acasă de FC Argeș, în Superligă

Universitatea Craiova - FC Argeș

Universitatea Craiova - FC Argeș

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net

Unicul gol al partidei a fost înscris de Yanis Pîrvu.

Campioana Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a patra a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Yanis Pîrvu (7), din pasa lui Taylor Luvambo, care i-a furat mingea lui Adrian Rus la un contraatac.

Universitatea a dominat jocul în cea mai mare parte a timpului, dar a fost lentă, neinspirată și a făcut multe greșeli.

Alexandru Cicâldău a ratat incredibil de la 11 metri (28), trimițând pe lângă poartă.

În min. 49, portarul Cătălin Căbuz a respins șutul lui Simon Elisor, iar apoi Leard Sadriu a blocat șutul lui David Matei.

Cicâldău (54) a reluat pe lângă poartă din 4 metri.

În min. 66, la o eroare a lui Tudor Băluță, Luvambo a ratat singur cu portarul Răzvan Sava.

Ștefan Baiaram a avut ultimele ocazii mari ale gazdelor, dar a ratat incredibil cu capul din 6 metri (69), iar apoi a trimis în bară (74).

FC Argeș este lider după acest succes.

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