Social· 1 min citire

Zeci de polițiști caută de trei zile un fugar în mai multe județe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 7 sept. 2026, 09:54

Zeci de polițiști și un elicopter îl caută în pădurile din zona Strehaia, după ce a trecut de filtre cu o mașină furată.

Căutările continuă pentru a treia zi consecutiv în cazul tânărului de 26 de ani din Republica Moldova, care a furat un autoturism din Bulgaria și a reușit să treacă de mai multe filtre ale poliției atât în Bulgaria, cât și în România, până a ajuns în județul Mehedinți.

Sâmbătă, când oamenii legii au încercat să îl oprească, a abandonat mașina și a fugit în pădure, în apropiere de Strehaia.

Până luni dimineață, fugarul nu fusese găsit, deși a fost dat în urmărire generală. La operațiune participă zeci de polițiști din Mehedinți, Gorj, Dolj și Caraș-Severin, sprijiniți de un elicopter.

Mobilizare amplă în zona împădurită

Forțele de ordine concentrează căutările în zonele forestiere din jurul orașului Strehaia. Anchetatorii încearcă să stabilească traseul exact al bărbatului și modul în care a reușit să evite controalele.

Până în prezent, acesta rămâne în libertate, iar verificările continuă intens.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masina furata fugar moldova

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe