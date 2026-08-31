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Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri

SUA vs. Iran/ Profimedia

SUA vs. Iran/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat31 aug. 2026, 06:58
Actualizat31 aug. 2026, 07:40
SursăRealitatea.Net

Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.

Forțele americane au lovit două lansatoare iraniene de pe insula Larak, după ce militarii americani au observat forțe ale Gardienilor Revoluției Islamice pregătindu-se să lanseze rachete încărcate cu mine marine în strâmtoarea Ormuz.

Informația a fost transmisă AFP de Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al CENTCOM, într-un comunicat.

Primele lovituri americane asupra Iranului din ultima lună

Atacul are loc într-un moment în care ostilitățile din regiune își pierduseră din intensitate. În ultimele săptămâni, administrația Trump a pus accent pe „războiul economic”, în detrimentul loviturilor militare asupra Iranului.

Cu toate acestea, schimburi sporadice de focuri au continuat în regiune, în special în strâmtoarea Ormuz și în zonele din apropierea acesteia.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru comerțul mondial

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul de energie. Înainte de război, prin această zonă tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile mondiale.

Teheranul a blocat strâmtoarea de la începutul războiului, declanșat pe 28 februarie prin lovituri israeliano-americane asupra Iranului. Statele Unite au instituit, la rândul lor, o blocadă a porturilor iraniene.

CENTCOM anunță deminarea rutelor maritime

Potrivit lui Tim Hawkins, CENTCOM a finalizat săptămâna trecută operațiunile de deminare a căilor de navigație internaționale din strâmtoarea Ormuz.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului american a precizat că forțele SUA monitorizează îndeaproape zona și sunt pregătite să protejeze libera circulație a schimburilor comerciale prin această cale navigabilă esențială.

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