Generalul Iană vine luni seară la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu - EXCLUSIV

Publicat 31 aug. 2026, 09:12 Actualizat 31 aug. 2026, 09:17 Sursă Realitate Plus

în această seară de la 20:55, puteți urmări dezvăluirile incendiare ale generalului care a rupt tăcerea, într-o ediție explozivă a emisiunii "Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu. Generalul în rezervă Nicolae Iană demască în exclusivitate pentru Realitatea PLUS legăturile lui Ilie Bolojan cu afaceristul Constantin Hanț, vizat de o anchetă DNA.

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