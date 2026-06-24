Schimbare majoră la medic. Programările online are putea deveni obligatorii. Ce se întâmplă cu istoricul medical?

Spitalele și cabinetele medicale vor fi obligate să implementeze sistemul electronic de programări în ultimele luni ale anului 2026, conform unui proiect adoptat de Senat. Inițiativa legislativă introduce portalul național e-SănătateaMea, o bază de date digitală unde fiecare român își va putea gestiona online programările, rețetele și întregul istoric medical.

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