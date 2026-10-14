Sărbătoare mare, miercuri, 14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe 14 octombrie pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din România. Considerată ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva este cinstită anual de mii de pelerini care vin la Iași pentru a se închina la sfintele sale moaște și pentru a se ruga pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în momentele dificile.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie
Data de 14 octombrie ocupă un loc aparte în calendarul ortodox, fiind dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Parascheva de la Iași. Sărbătoarea are o semnificație spirituală deosebită pentru credincioșii din România, care o consideră un simbol al credinței, al milosteniei și al ajutorului oferit celor aflați în suferință.
În fiecare an, această zi aduce la Iași numeroși pelerini din toate regiunile țării, dar și din străinătate. Mulți dintre aceștia parcurg distanțe mari pentru a se ruga la moaștele sfintei, păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Cine a fost Sfânta Parascheva
Potrivit tradiției bisericești, Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în Epivata, o localitate aflată în apropierea Constantinopolului, în actuala Turcie. Încă din tinerețe, aceasta a ales o viață dedicată rugăciunii, postului și faptelor de milostenie.
Impresionată de învățăturile creștine, și-a împărțit bunurile celor nevoiași și a ales să trăiască în smerenie, dedicându-și viața lui Dumnezeu. După ani petrecuți în rugăciune și nevoință, s-a întors în locurile natale, unde a murit.
Tradiția ortodoxă relatează că, după moartea sa, moaștele au fost descoperite și cinstite de credincioși, fiind mutate ulterior în mai multe locuri. În anul 1641, acestea au fost aduse la Iași, în timpul domniei lui Vasile Lupu, și așezate la Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Ulterior, au fost mutate la Catedrala Mitropolitană, unde se află și astăzi.
De ce este importantă sărbătoarea de 14 octombrie
Pentru credincioșii ortodocși, Sfânta Parascheva este un model de smerenie, bunătate și dăruire. Mulți se roagă pentru sănătate, izbăvire din necazuri, pace în familie și puterea de a depăși încercările vieții.
Pelerinajul de la Iași a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România. În preajma zilei de 14 octombrie, orașul primește numeroși vizitatori care participă la slujbele religioase și se așază la rând pentru a se închina la racla cu sfintele moaște.
Sărbătoarea este și un prilej de reflecție asupra valorilor creștine, precum compasiunea, iertarea, generozitatea și grija față de cei aflați în nevoie.
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva
În tradiția populară românească, ziua de 14 octombrie este asociată cu numeroase obiceiuri și credințe. În multe zone ale țării, oamenii obișnuiesc să meargă la biserică, să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătatea familiei.
Totodată, sărbătoarea marchează, în unele regiuni, un reper al toamnei și al pregătirilor pentru sezonul rece. În credințele populare, această zi este legată de schimbările vremii și de anumite practici considerate aducătoare de bine.
Dincolo de tradițiile locale, Biserica pune accent pe rugăciune, participarea la Sfânta Liturghie și faptele bune, ca modalități de cinstire a sfintei.
Ce semnificație are această zi pentru credincioși
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva rămâne un moment important pentru spiritualitatea ortodoxă românească. Pentru numeroși credincioși, pelerinajul la Iași reprezintă nu doar o tradiție, ci și o expresie a speranței, a recunoștinței și a dorinței de apropiere de Dumnezeu.
Prin exemplul vieții sale, Sfânta Parascheva continuă să inspire generații de credincioși, iar ziua de 14 octombrie rămâne un prilej de rugăciune, solidaritate și întărire sufletească.
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sursa: calendar ortodox