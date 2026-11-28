Publicat 28 nov. 2026, 10:03 Sursă tvrinfo

O persoană a decedat și șase au fost rănite, luni dimineață, după ce un autoturism s-a răsturnat pe drumul județean 611, în localitatea Gratia, Teleorman, potrivit ISU Teleorman.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident teleorman