O persoană a decedat și șase au fost rănite, luni dimineață, după ce un autoturism s-a răsturnat pe drumul județean 611, în localitatea Gratia, Teleorman, potrivit ISU Teleorman.
Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu, care a fost ulterior dezactivat.
La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Videle. De asemenea, au participat patru ambulanțe ale Serviciului de Asistență Medicală de Urgență Județean Teleorman, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de transport și victime multiple de la Detașamentul Alexandria.
Intervenția a inclus și un echipaj SMURD de la Punctul de lucru Drăgănești, precum și o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu.
O victimă, conștientă, politraumatizată, a fost transportată la Spitalul Militar Central. Două victime, inconștiente, politraumatizate, au fost duse la Spitalul Floreasca, iar două alte victime, conștiente, politraumatizate, la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
Un al șaselea rănit a fost asistat la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.