Noua regulă din Codul Rutier pentru șoferii cu permis de sub doi ani

O nouă restricție la volan. Șoferii începători care dețin permisul de mai puțin de doi ani sunt vizați de o modificare importantă în Codul Rutier. Aceștia nu vor mai putea urca la volanul mașinilor cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW pentru fiecare kilogram al autoturismului. Noua regulă îi va obliga pe tinerii șoferi să fie mult mai atenți atunci când își aleg prima mașină.

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