Nou val de scumpiri la pompă

Ce se întâmplă cu prețul carburanților, după ce motorina a trecut de 8 lei

Prețurile la carburanți continuă să crească accelerat, iar motorina standard a trecut de pragul de 8 lei pe litru în numeroase zone ale țării. Este deja a șasea majorare de la începutul anului, deși luna ianuarie nici nu s-a încheiat.

În mai puțin de o lună, motorina s-a scumpit cu peste 50 de bani pe litru, pe fondul creșterii accizelor din noul Cod Fiscal și al ajustărilor repetate operate de companiile petroliere, conform Realitatea PLUS.

Prețurile la pompă continuă să crească

Pentru șoferi, efectele sunt imediate: un plin costă acum cu aproximativ 23 de lei mai mult decât la finalul lui 2025. Scumpirile se transmit rapid în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor, alimentând presiunea inflaționistă.

Analiștii avertizează că nivelul de 8 lei ar putea deveni noua normalitate în lunile următoare, în condițiile în care peste jumătate din prețul carburanților reprezintă taxe folosite de stat pentru acoperirea deficitului bugetar.