Mesajul lui Ilie Bolojan după întâlnirea cu edilii revoltați

Cum vrea să-i liniștească pe aceștia

Ilie Bolojan a făcut precizări marți, în cadrul unei dezbateri organizate de Asociația Comunelor din România, având ca temă reforma administrativă și reducerea cheltuielilor publice, cu accent pe impactul acestor măsuri asupra administrațiilor locale.

Premierul a declarat că nivelul actual al taxelor și impozitelor locale din România nu mai poate fi menținut, invocând diferențele majore față de media europeană în ceea ce privește veniturile obținute din impozitarea proprietăților.

Potrivit acestuia, România colectează în prezent aproximativ 0,55% din PIB din taxe locale, de aproape trei ori mai puțin decât media Uniunii Europene, situată la 1,85%.

Afirmațiile lansate de Ilie Bolojan

„O componentă importantă de care ne-am lovit în această perioadă şi de care vă loviţi în primul rând dumneavoastră, sunt taxele locale şi nu trebuie să fugim de aceste lucruri. Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că aşa cum v-am prezentat componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puţin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite. În mod evident însă nici un cetăţean, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem încântaţi că trebuie să plătim impozite în plus, taxe de telefonie în plus, taxe de parcare şi aşa mai departe. Dar trebuie să le explicăm cetăţenilor noştri că nu mai putea merge în această formulă”, a transmis Ilie Bolojan.

Cum vrea Ilie Bolojan să-i liniștească pe primari

Totodată, Ilie Bolojan a explicat că taxele aplicate în prezent au un caracter temporar, fiind considerate taxe de tranziție. Începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a impozitelor locale va fi modificat, urmând să se bazeze pe valorile reale de piață ale proprietăților, stabilite în funcție de tranzacțiile din fiecare localitate.

Conform premierului, Ministerul Finanțelor va avea rolul de a furniza aceste valori de referință, în timp ce autoritățile locale vor păstra libertatea de a ajusta procentele de impozitare, astfel încât nivelul taxelor să rămână comparabil cu cel actual și să nu genereze noi creșteri semnificative pentru contribuabili.

„Sigur, această majorare în afară de majorarea care a fost făcută, a fost dublată şi de eliminarea unor excepţii. Şi aşa cum ştiţi, aveam o grămadă de excepţie pe care le aveam în legislaţie. Şi am luat decizia să amânăm excepţiile, dar e adevărat că eliminând anumite excepţii şi crescând taxele, pentru anumite categorii creşterile au fost mai mari decât cele estimate.

Şi asta ştiţi dumneavoastră la nivel local. În mod cert, aceste taxe în anul acesta sunt taxe de tranziţie. Pentru că conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piaţă care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanţe pe baza tranzacţiilor care se fac în fiecare localitate, dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră, în aşa fel încât să vă reglaţi nivelul de procente pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească. Dar orice s-ar spune, aceste venituri care le încasaţi suplimentar, sunt veniturile administraţiei publice locale şi aceste venitori vor rămâne la dumneavoastră”, a mai afirmat premierul Bolojan.





