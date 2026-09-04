Litoralul românesc rămâne alegerea numărul 1 pentru vacanța de vară. Stațiunile preferate de turiști în 2026

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 16:14

Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn s-au aflat printre cele mai căutate stațiuni, iar aceste destinații au concentrat împreună peste 65% din rezervările unei importante companii de turism pentru litoral.

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