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Kaja Kallas avertizează: Rusia pregătește un nou val de atacuri hibride în Europa
Kaja Kallas
Europa se pregătește pentru un nou val de atacuri hibride atribuite Rusiei, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
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