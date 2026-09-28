Peste 272.000 de lei câștigați la Joker, Noroc și Loto 5/40. Unde au fost jucate biletele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 14:40

Patru bilete au adus câștiguri totale de 272.295,56 de lei la extragerile Joker, Noroc și Loto 5/40 de duminică, 27 septembrie. Trei dintre biletele câștigătoare au fost jucate online, iar unul a fost cumpărat de la o agenție loto din Miroslava, județul Iași.

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