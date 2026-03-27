Încă un oraș din România a rămas fără apă potabilă după o poluarea pe Dunăre

Locuitorii din Turnu Măgurele au rămas fără apă potabilă, după ce Dunărea a fost poluată în zonă de carburanți și alte substante dintr-o barjă care s-a scufundat.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, incidentul a fost raportat în cursul dimineții de ieri, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman.

La fața locului au fost observate irizații la suprafața apei, în apropierea barjei implicate, semn al unei posibile scurgeri de substanțe poluante. Deocamdată, nu a fost identificată o peliculă continuă de produs poluant, însă fenomenul este atent monitorizat, scrie Gazeta de Sud.

O echipă formată din mai multe persoane a fost mobilizată cu echipamente speciale, inclusiv materiale absorbante și baraje, pentru a preveni extinderea poluării.