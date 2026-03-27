Încă un oraș din România a rămas fără apă potabilă după o poluarea pe Dunăre
Echipele de intervenții au împărțit substanțe de anihilare
Locuitorii din Turnu Măgurele au rămas fără apă potabilă, după ce Dunărea a fost poluată în zonă de carburanți și alte substante dintr-o barjă care s-a scufundat.
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, incidentul a fost raportat în cursul dimineții de ieri, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman.
La fața locului au fost observate irizații la suprafața apei, în apropierea barjei implicate, semn al unei posibile scurgeri de substanțe poluante. Deocamdată, nu a fost identificată o peliculă continuă de produs poluant, însă fenomenul este atent monitorizat, scrie Gazeta de Sud.
O echipă formată din mai multe persoane a fost mobilizată cu echipamente speciale, inclusiv materiale absorbante și baraje, pentru a preveni extinderea poluării.
- 08:41 - Capcana mașinilor second-hand. Acestea sunt motoarele cu probleme ascunse, care te vor lăsa rapid fără bani
- 21:49 - Nicolae Stanciu, verdict dur după eșecul cu Turcia: „Nu am fost la nivelul meciului”
- 20:59 - Turcia învinge România și spulberă visul Mondialului! „Tricolorii”, eliminați după un meci fără reacție
- 19:52 - Ilie Bolojan, mesaj pentru firmele din România: „Plata taxelor și păstrarea angajaților sunt cel mai mare sprijin”
