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Etapa a doua de înscriere la grădiniță: ce trebuie să știi înainte de 26 iunie

Grădiniță

Grădiniță

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 23 iun. 2026, 08:49

A doua etapă de înscriere la grădiniță și creșă este în desfășurare. Locurile disponibile reprezintă diferența dintre numărul total alocat prin planul de școlarizare și locurile ocupate deja în etapa de reînscrieri.

Calendar etapa a II-a (22 iunie – 9 iulie 2026)
Cererile se colectează până pe 26 iunie. Urmează procesarea în trei faze – prima, a doua și a treia opțiune –, iar pe 9 iulie va fi afișată situația finală și numărul locurilor rămase libere.

Cum se face departajarea dacă sunt mai multe cereri decât locuri?

Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, comisia de înscriere aplică criterii de departajare generale și specifice. Copiii sunt repartizați în ordinea descrescătoare a numărului de criterii cumulate.

Atenție: ordinea depunerii cererii nu contează – nu se aplică principiul „primul venit, primul servit".

Printre criteriile generale se numără: vârsta copilului, apropierea domiciliului sau a locului de muncă al părinților față de grădiniță, situația în care ambii părinți lucrează, apartenența la o familie monoparentală sau numeroasă (3+ copii), existența unui frate/surori deja înmatriculat în aceeași unitate, sau situații speciale precum handicap, tutelă ori protecție specială.

Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026

Familiile al căror copil nu a obținut loc în etapele anterioare mai au o șansă în august. Prioritate vor avea copiii nerepartizați, cei de 4 și 5 ani, precum și cei pentru care părinții solicită înscrierea la creșă în plasament în servicii sociale. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 august 2026.

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