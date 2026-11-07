Decorațiuni de Crăciun 2026: ce ornamente sunt la modă anul acesta
Decorațiuni de Crăciun
Decorațiuni de Crăciun 2026: fundele din catifea, globurile vintage și fluturii luminoși sunt în tendințe. Cât cheltuiesc românii pentru decorarea casei.
Pregătirile pentru Crăciun au început deja în magazine, iar românii au intrat mai devreme în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Globurile, instalațiile luminoase și ornamentele festive au umplut rafturile, iar printre preferințele sezonului 2026 se numără decorațiunile elegante, accesoriile din catifea și figurinele inspirate din natură. Bugetul mediu alocat pentru împodobirea locuinței ajunge la aproximativ 500 de lei.
Deși mai este ceva timp până la Crăciun, tot mai mulți oameni aleg să cumpere din noiembrie ornamentele pentru brad și casă. Astfel, evită aglomerația din decembrie și au posibilitatea să aleagă dintr-o gamă variată de produse, disponibile pentru toate gusturile și buzunarele.
Ce decorațiuni de Crăciun se poartă în 2026
Tendințele din acest an îmbină elementele tradiționale cu ornamentele elegante și accesoriile decorative moderne. Pentru cei care își doresc un decor rafinat, printre cele mai apreciate alegeri se numără fundele mari din catifea, globurile cu aspect vintage și ornamentele inspirate din natură.
Nici decorațiunile clasice nu își pierd popularitatea. Roșul, verdele și nuanțele de burgundy rămân printre culorile preferate pentru amenajarea locuinței în perioada sărbătorilor.
În magazine se găsesc globuri de diferite dimensiuni și forme, instalații luminoase, figurine decorative și aranjamente festive, astfel încât fiecare familie își poate personaliza locuința în funcție de stil și buget.
Fluturii luminoși și florile lucrate manual, printre ornamentele căutate
Pe lângă globurile tradiționale și instalațiile pentru brad, în 2026 atrag atenția și decorațiunile neobișnuite. Printre produsele care se bucură de interes se numără fluturii luminoși, în special cei cu lumină caldă, baloanele decorative cu aer cald și florile realizate manual.
Aceste ornamente pot transforma locuința într-un spațiu festiv, cu un decor diferit de cel tradițional. Lumina caldă și detaliile decorative contribuie la crearea unei atmosfere primitoare, potrivite pentru perioada sărbătorilor.
Roșu, verde și burgundy, culorile preferate pentru Crăciunul 2026
Paleta cromatică a sărbătorilor rămâne dominată de combinațiile clasice. Roșul și verdele sunt din nou în centrul atenției, iar nuanțele de burgundy adaugă un plus de eleganță aranjamentelor festive.
Specialiștii atrag atenția că aceste culori pot influența și starea de spirit, contribuind la crearea unei atmosfere calde și optimiste în locuință, mai ales în perioada rece a anului.
Cât cheltuiesc românii pentru decorațiunile de Crăciun
Bugetul mediu pe care românii îl alocă anul acesta pentru decorațiunile de Crăciun este de aproximativ 500 de lei.
Suma este destinată achiziționării ornamentelor pentru brad, instalațiilor luminoase și accesoriilor decorative folosite pentru amenajarea locuinței.
Mulți aleg să refolosească și decorațiunile cumpărate în anii anteriori, completând colecția cu câteva produse noi. În acest fel, pot schimba aspectul casei fără să fie nevoiți să cumpere toate ornamentele de la zero.
Dincolo de tendințe, culori și buget, împodobirea locuinței rămâne unul dintre momentele care aduc familia împreună. Alegerea ornamentelor și decorarea bradului devin ocazii de petrecere a timpului alături de cei dragi, iar atmosfera de sărbătoare începe să se simtă cu mult înainte de Ajunul Crăciunului.
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