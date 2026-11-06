Alexandru Nazare: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu e realist

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 15:14

Alexandru Nazare a declarat vineri că România riscă să primească un „cartonaș roșu direct” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu va fi realist, subliniind necesitatea disciplinei fiscale pentru a menține creșterea economică.

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