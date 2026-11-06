Economie· 1 min citire

Alexandru Nazare: România riscă un „cartonaș roșu” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu e realist

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 15:14

Alexandru Nazare a declarat vineri că România riscă să primească un „cartonaș roșu direct” de la agențiile de rating dacă bugetul pe 2027 nu va fi realist, subliniind necesitatea disciplinei fiscale pentru a menține creșterea economică.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că Guvernul își menține angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri, în contextul în care se pregătește adoptarea bugetului pentru anul următor.

Alerta privind ratingul și disciplina fiscală

Nazare a avertizat că nerespectarea angajamentelor asumate va avea consecințe directe asupra evaluării creditului de stat. Potrivit ministrului, agențiile de rating reacționează rapid la lipsa de transparență sau la bugete nerealiste.

Dacă nu respectăm angajamentele, primim direct cartonaș roșu. Trebuie să evităm cu orice preț. Totul pleacă de la ambiție, nu tebuie să ne comportam ca și cum avem nevoie de un imbold extern. Vrem creștere economică, avem nevoie de disciplină fiscală? Da, facem că așa ne dorim noi. Acum 20 de ani ratingul arăta foarte bine, poate nu ar trebuie să ne mulțumim la acest rating.

a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare

Ministrul a precizat că, în 2025, autoritățile au fost constrânse să introducă o taxă nouă pentru a salva ratingul țării. În acea perioadă, s-a trimis o adresă către toate ministerele pentru a propune reduceri de cheltuieli și comasări.

Ținta pe termen mediu: reducerea deficitului

Pentru următorii trei ani, Guvernul își propune să reducă deficitul bugetar cu 1% pe an. Nazare a afirmat că are încredere că miniștrii vor prezenta propuneri concrete de economisire, fără ca măsurile luate să afecteze ritmul creșterii economice.

Trebuie să reducem în următorii 3 ani câte 1% din deficit/pe an. Am încredere că, de la colegii mei, voi primi propuneri de reduecri de cheltuieli. Efortul de ajutare trebuie să aibă loc în fiecare an. Nu vreau sa stârnesc panică. Cred că sunt conștienți colegii mei că nu trebuie să luăm masuri care să afecteze creșterea economică. Ne faultaă, dacă punem în pericol creşterea economică. Dar trebuie să punem și ceva în loc.

a continuat Alexandru Nazare Alexandru Nazare

Ministrul a subliniat importanța investițiilor private de calitate pentru stimularea economiei, evitând totodată considerarea consumului ca singurul motor al creșterii. Decizia privind a doua rectificare bugetară și bugetul pe 2027 va fi luată în următoarea săptămână, cu accent pe realitatea finanțării cheltuielilor.

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