CCR analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea care permite împușcarea urșilor din apropierea localităților

Publicat 24 iun. 2026, 07:52 Sursă realitatea.net

Curtea Constituțională a României dezbate miercuri sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan împotriva legii inițiate de UDMR care permite vânarea urșilor ce atacă localitățile. Șeful statului susține că actul normativ conține lacune privind reglementarea și monitorizarea intervențiilor.

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