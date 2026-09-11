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Bărbat din Neamț cercetat penal după ce a închiriat o mașină și a vândut-o
FOTO: Arhivă
Autoturismul a fost recuperat de polițiști și returnat firmei
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