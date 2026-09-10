Promisiune electorală de peste 1.000 de miliarde de dolari făcută de Trump. Ce condiție pune

Donald Trump a promis câte 5.000 de dolari fiecărui adult american dacă Partidul Republican va păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile intermediare din noiembrie.
Președintele american a prezentat suma drept un „dividend Trump”, însă nu a explicat de unde ar urma să provină banii și nici cum ar fi pus în aplicare programul.
Trump leagă plata direct de rezultatul alegerilor
Promisiunea a fost făcută în timpul unei convenții republicane organizate la Dallas, unde Trump și-a îndemnat susținătorii să trateze scrutinul din noiembrie ca pe o competiție în care el însuși ar fi candidat.
„Dacă republicanii câștigă, câștigați și voi și primiți 5.000 de dolari”, a spus Trump, precizând că banii ar trebui cheltuiți în Statele Unite.
Președintele nu a oferit detalii despre mecanismul prin care ar urma să fie acordate sumele. Vicepreședintele JD Vance a sugerat ulterior că americanii cu venituri foarte mari ar putea fi excluși și că plata ar putea fi finanțată din veniturile obținute din taxe vamale.
Programul ar putea costa peste 1.000 de miliarde de dolari
O eventuală plată de 5.000 de dolari pentru fiecare adult american ar presupune un efort financiar de peste 1.000 de miliarde de dolari.
Suma este mult mai mare decât veniturile obținute până acum din tarifele vamale, sursa de finanțare indicată de administrație. Economiștii avertizează că un asemenea program ar putea accentua deficitul bugetar și presiunile inflaționiste.
Pentru ca banii să poată fi distribuiți, ar fi nevoie de aprobarea Congresului. Trump a mai propus anterior acordarea unor sume directe americanilor, însă planurile respective nu au fost puse în aplicare.
Casa Albă nu a prezentat detaliile planului
Trump susține că plata ar fi posibilă datorită performanțelor economice ale Statelor Unite și veniturilor generate de politica tarifară. Nu a prezentat însă un proiect legislativ concret și nici un calendar pentru acordarea banilor.
Promisiunea vine într-un moment dificil pentru republicani, care încearcă să își păstreze majoritatea în ambele camere ale Congresului la alegerile din 3 noiembrie.
Trump a avertizat că, dacă republicanii pierd, Statele Unite ar intra într-o perioadă dificilă și le-a cerut alegătorilor să voteze candidații partidului său. În schimb, promisiunea financiară a stârnit deja întrebări privind costurile și fezabilitatea unui program care ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari.