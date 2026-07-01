Avocatul lui Viorel Pașca, prima reacție în dosarul „Azilelor groazei” din Bihor: „A fost o acțiune caritabilă. Statul i-a respins, domnul Pașca i-a salvat de pe drumuri”

Publicat 1 iul. 2026, 15:35 Sursă realitatea.net

Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca — cel care coordona de ani de zile mai multe centre neautorizate pentru persoane vulnerabile în județul Bihor —, a oferit primele explicații oficiale după aducerea suspecților la audieri în București. În timp ce procurorii vorbesc despre trafic de persoane și peste 200 de acte materiale, apărarea susține că ancheta vizează o activitate pur umanitară.

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