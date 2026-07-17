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Avertismentul specialiștilor: pericolele ascunse de pe fructele și legumele nespălate
Fructe (foto: profimedia)
Publicat17 iul. 2026, 18:53
SursăRealitatea.net
Spălarea fructelor și legumelor înainte de consum este unul dintre cele mai frecvente sfaturi de sănătate, însă ignorarea acestei reguli aparent banale poate avea consecințe severe.
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