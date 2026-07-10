Ce se întâmplă cu organismul atunci folosești prea mult telefonul. Cinci efecte care te vor pune pe gânduri

Publicat 10 iul. 2026, 19:20 Sursă Realitatea.Net

Tehnologia a devenit parte din rutina zilnică a miliarde de oameni, însă specialiștii avertizează că folosirea îndelungată a telefoanelor mobile, laptopurilor și altor dispozitive digitale nu este lipsită de consecințe. Potrivit lor, timpul petrecut în fața ecranelor și postura adoptată în mod repetat la utilizarea acestor dispozitive pot provoca modificări ale organismului și pot avea efecte asupra sănătății pe termen lung.

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