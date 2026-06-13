Avertismentul specialiștilor: Ne apropiem de o criză alimentară. Cum va arăta lumea în următoarele decenii

Publicat 13 iun. 2026, 14:19 Sursă realitatea.net

Suntem tot mai aproape de o criză a foametei la nivel global, avertizează specialiștii. Asta pentru că războiul din Iran a provocat un acces tot mai dificil la carburanții care sunt esențiali în transportarea alimentelor în întreaga lume.

Distribuie articolul