Advertising
Social· 2 min citire
Alertă de ploi torențiale și furtuni în aproape jumătate din țară
FOTO: Arhivă
Publicat16 iun. 2026, 11:11
Actualizat16 iun. 2026, 11:55
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o atenționare de cod galben pentru ploi torențiale și furtuni, valabilă în 13 județe din nordul țării. Avertizarea intră în vigoare pe 17 iunie, la ora 12:00, și este valabilă până pe 18 iunie, la ora 02:00.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:45Protest uriaș în educație. Aproximativ 20.000 de sindicaliști sunt așteptați miercuri în București
- 12:23Cu cât ar trebui să crească pensiile de anul viitor. Majorarea depinde de viitorul guvern
- 09:19Retragere de urgență în supermarket
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News