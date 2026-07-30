FCSB, umilită de Auda! Roș-albaștrii s-au făcut de râs și au fost eliminați din Conference League

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 21:14

FCSB a fost eliminată din UEFA Conference League după un eșec usturător, scor 1-4, pe terenul formației letone Auda. După ce pierduseră și meciul tur, scor 2-3, roș-albaștrii au avut o nouă prestație dezamăgitoare și părăsesc competiția încă din turul al doilea preliminar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Auda - FCSB 1-4