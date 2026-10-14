Alertă aeriană în Tulcea: RO-Alert pentru o posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Locuitorii au primit RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina și au fost sfătuiți să se adăpostească.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin RO-Alert miercuri dimineață, 14 octombrie 2026, cu privire la o posibilă incursiune de drone în apropierea graniței României cu Ucraina. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure.
Avertizarea a fost emisă în contextul monitorizării spațiului aerian din zona de frontieră, unde au mai fost semnalate situații care au determinat transmiterea unor mesaje preventive către populație.
RO-Alert în nordul județului Tulcea. Ce le-au transmis autoritățile oamenilor
Mesajul de avertizare transmis pe telefoanele locuitorilor a semnalat o posibilă incursiune de drone în apropierea graniței cu Ucraina.
„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul!”, a fost mesajul primit de populație.
Pentru a reduce riscurile în cazul unui eventual incident, oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.
Persoanele care nu au acces la un adăpost au fost îndemnate să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.
ISU Tulcea: Nu au fost raportate incidente
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au precizat că, până la momentul comunicării informațiilor, nu fuseseră înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 și nu fuseseră semnalate incidente în zona vizată de avertizare.
Mesajul RO-Alert a avut un caracter preventiv, în timp ce autoritățile au continuat să monitorizeze situația din apropierea graniței cu Ucraina.
Până la momentul publicării informațiilor citate, nu fusese confirmată pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României în legătură cu acest incident.
Autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin mesajele oficiale de avertizare și să urmeze măsurile de protecție comunicate de instituțiile responsabile.