Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”

Publicat 24 iul. 2026, 14:03 Sursă Realitatea.net

Un medic de la Secția ATI a Spitalului Județean Timișoara avertizează că noua Lege a salarizării riscă să alunge din sistem tocmai oamenii care îl țin în funcțiune. Raluca Velovan spune că, după anii grei din pandemie și după sacrificiile făcute de personalul medical, mesajul transmis acum este că munca acestuia valorează mai puțin.

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