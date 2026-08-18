Politica· 1 min citire

USR-iștii, activați să îl preseze pe președintele Nicușor Dan să nu promulge legea care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat18 aug. 2026, 11:05
SursăRealitatea PLUS

Începe lupta pentru șefia USR după decizia CCR! Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, chiar și în ciuda presiunilor făcute. În plus, nici nu va mai putea candida la următoarele alegeri și riscă să își piardă și funcția din fruntea partidului. Mai trebuie doar ca legea să fie pusă în acord cu decizia de ieri a CCR, iar apoi să fie promulgată. Imediat după decizia CCR, liderii partidului au acuzat influența PSD asupra magistraților, conform Realitatea PLUS.

Ce urmează înainte ca Dominic Fritz să-și piardă mandatul

Legea nu își va produce efectele imediat, pentru că mai sunt câteva etape de parcurs. Mai întâi trebuie publicată motivarea Curții Constituționale, iar apoi Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune extraordinară pentru a pune textul legii în acord cu decizia CCR. Printre modificările care trebuie făcute se află și cea legată de declarațiile de avere, după ce Curtea a decis că acestea nu mai pot fi făcute publice. Proiectul va ajunge apoi pe masa președintelui, care poate să îl promulge sau să îl trimită înapoi în Parlament pentru reexaminare.

După promulgarea legii, Dominic Fritz ar urma să aibă la dispoziție 30 de zile pentru a elibera funcția de primar al Timișoarei. Liderul USR a atacat decizia CCR, a acuzat o influență a PSD asupra judecătorilor constituționali și a anunțat că se va adresa CEDO. Acuzațiile sale nu au fost însă susținute de dovezi prezentate public. Lovitura primită la Timișoara ar putea avea efecte și în interiorul USR, unde Fritz riscă să-și piardă funcția de președinte, deschizând astfel o nouă luptă pentru controlul partidului și complicând discuțiile pentru formarea viitorului guvern.

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