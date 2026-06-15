Trump anunță un acord cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul păstrează tăcerea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 21:26

Președintele american Donald Trump a declarat luni că un acord între Statele Unite și Iran a fost deja semnat, iar documentul urmează să fie prezentat oficial în cadrul unei ceremonii programate vineri, la Geneva.

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