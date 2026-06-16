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Politica· 1 min citire
Ședință crucială la PSD: se pregătesc social-democrații să intre la guvernare?
Sorin Grindeanu
Publicat16 iun. 2026, 13:38
Sursărealitatea.net
PSD nu vrea USR la guvernare.
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