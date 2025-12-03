Opoziția a strâns semnături pentru moțiunea de cenzură. Senator: „Avem 119 semnături, mai mult decât necesar!”

Scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, după ce și-a asumat reforma pensiilor speciale in Parlament

Opoziția va depune vineri moțiunea de cenzură și acuză guvernul că a luat măsuri haotice care nu au avut niciun rezultat real.

Pleacă sau nu Bolojan acasă? Zile decisive pentru premier

Conform surselor Realitatea PLUS, opoziția a adunat semnăturile necesare pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în frunte cu Ilie Bolojan.

„Sunt încă la Senat, lucrez cu senatorii și deputații și colegii de la AUR. Le mulțumesc încă o dată pe această cale că au ajutat la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului USR, Bolojan. Moțiunea de cenzură se numește „România nu este de vânzare, fără progresiști la guvernare”. Inițial, am vrut să spunem fără USR la guvernare, dar se pare că progresiștii nu sunt numai USR-iști, ci sunt și la PNL, sunt și la PSD și la UDMR. Am discutat cu colegii mei, în primul rând eșecul în gestionarea sistemului de sănătate este foarte clar. Guvernul progresist Bolojan a tratat sănătatea românilor nu ca pe o prioritate, ci ca pe un experiment contabil. A tăiat personal, a tăiat bugete, a tăiat spitale, dar domnul Bolojan n-a tăiat suferința.”, a declarat Ninel Peia, liderul Grupul „Pace întâi România”, în direct la Realitatea PLUS.