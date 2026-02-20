Ministerul Sănătății pregăteşte liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate

Monopolul CNAS, pus sub semnul întrebării

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat vineri că îşi doreşte spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcţionează cu mai mulţi asiguratori şi că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.

”Este o dezbatere în curs în momentul de faţă. Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în acelaşi ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că în momentul de faţă se poartă negocieri și dezbateri, fiind luate în calcul inclusiv exemple din alte ţări.

”Nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. Un alt exemplu care funcţionează excepţional de peste 20 de ani este în Israel şi îmi doresc să putem adapta acele modele şi în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, a precizat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, avantajele vor fi că pacienţii vor avea mai multe opţiuni, vor avea de ales între mai multe opţiuni şi apare concurenţa între casele de asigurări de sănătate.

”Aşa cum bine cunoaştem, în orice sistem unde există concurenţă lucrurile funcţionează mult mai bine”, a mai spus ministrul.