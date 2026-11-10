Nicușor Dan: Nu am suspiciuni că vreunul din contractele SAFE ar avea probleme, deși suma finală a mers către Rheinmetall

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 21:45

Nicușor Dan a afirmat, marți, 10 noiembrie 2026, că nu are vreo suspiciune ca vreun contract din programul SAFE să prezinte probleme, precizând că a știut despre o sumă consistentă care a mers către Rheinmetall.

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