Negocieri decisive pentru pacea din Ucraina, la Abu Dhabi
Război în Ucraina / Profimedia
Rusia, Ucraina și SUA negociază la Abu Dhabi încheierea războiului. Europa se teme de un acord favorabil Kremlinului și cere să participe la discuții.
Rusia, Ucraina și Statele Unite reiau negocierile pentru încheierea războiului, într-o reuniune programată pe 10 și 11 noiembrie 2026, la Abu Dhabi. Discuțiile sunt considerate importante pentru identificarea unei soluții diplomatice, însă europenii sunt îngrijorați că Washingtonul și Moscova ar putea negocia un acord de securitate fără participarea lor directă. Kievul insistă că Europa trebuie să aibă un rol în stabilirea viitorului continentului, în timp ce Kremlinul vrea ca negocierile oficiale să rămână într-un format strict trilateral.
Reuniunea din Emiratele Arabe Unite are loc după o pauză de mai multe luni în procesul diplomatic și reprezintă prima întâlnire de acest nivel din februarie. La masa negocierilor sunt așteptați reprezentanți ai administrației Donald Trump, ai guvernului ucrainean și ai Kremlinului.
Miza este una majoră: oprirea războiului declanșat de Rusia în februarie 2022 și stabilirea unor condiții de securitate care să împiedice reluarea conflictului.
Totuși, pozițiile celor două tabere rămân profund diferite, în special în privința teritoriilor ocupate, a garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a viitorului relației dintre Rusia și NATO.
Trump trimite emisari la Abu Dhabi. Jared Kushner și Steve Witkoff participă la negocieri
Administrația americană este reprezentată de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, implicați în eforturile diplomatice pentru obținerea unui acord.
Washingtonul încearcă să convingă Moscova și Kievul să accepte o formulă de încetare a ostilităților, care să includă garanții de securitate și măsuri de reducere a tensiunilor.
Potrivit informațiilor publicate de agențiile internaționale de presă, discuțiile ar putea aborda și arhitectura de securitate europeană de după război, un subiect care provoacă îngrijorare în mai multe capitale europene.
Donald Trump a vorbit recent despre posibilitatea unui acord amplu privind Ucraina, care ar putea avea implicații pentru întreaga Europă.
Declarațiile președintelui american au alimentat temerile că Washingtonul ar putea negocia direct cu Moscova inclusiv chestiuni care privesc securitatea statelor europene, fără ca acestea să participe efectiv la luarea deciziilor.
Rusia refuză participarea europenilor la masa negocierilor
Unul dintre principalele puncte de tensiune înaintea reuniunii de la Abu Dhabi este participarea reprezentanților Uniunii Europene.
Kremlinul insistă că discuțiile oficiale trebuie să se desfășoare exclusiv între Rusia, Ucraina și Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a precizat că europenii nu vor face parte din formatul trilateral.
Moscova susține că Statele Unite și Ucraina au propriile canale de comunicare cu reprezentanții europeni, prin intermediul cărora aceștia pot fi informați despre evoluția negocierilor.
În schimb, Uniunea Europeană a anunțat că va trimite reprezentanți la Abu Dhabi. Printre aceștia se numără Björn Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Anna-Maria Boura, consiliera pentru politică externă a președintelui Consiliului European, António Costa.
De asemenea, la reuniune sunt așteptați consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Marea Britanie.
Aceștia urmează să participe la întâlniri separate de coordonare cu oficialii ucraineni și americani, chiar dacă Rusia nu acceptă prezența lor la negocierile trilaterale propriu-zise.
Europa se teme de un acord favorabil Kremlinului
Principala îngrijorare a liderilor europeni este că Statele Unite și Rusia ar putea conveni asupra unor schimbări importante în arhitectura de securitate a continentului fără consultarea statelor direct afectate.
Mai multe guverne europene se tem că un eventual acord ar putea pune presiune asupra Ucrainei pentru a accepta concesii teritoriale și politice în schimbul încetării războiului.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului unei înțelegeri de tip „Yalta 2.0”, o referire la conferința din 1945, când marile puteri au stabilit sfere de influență în Europa după Al Doilea Război Mondial.
Germania a transmis, la rândul său, că securitatea europeană nu poate fi negociată fără implicarea europenilor.
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat că Rusia trebuie să renunțe la pretențiile maximaliste și a respins ideea unei noi ordini de securitate stabilite fără participarea statelor europene.
Îngrijorările sunt alimentate și de declarațiile lui Jared Kushner, care a susținut că o înțelegere durabilă va necesita discuții directe între Rusia și Europa privind aranjamentele de securitate de pe continent.
Ce teritorii cere Rusia și ce condiții pune Ucraina pentru pace
Una dintre cele mai dificile probleme care trebuie rezolvate la Abu Dhabi este statutul teritoriilor ocupate de Rusia.
Kremlinul continuă să solicite retragerea trupelor ucrainene din zonele din Donbas pe care Moscova le revendică și respinge perspectiva aderării Ucrainei la NATO.
Rusia solicită, de asemenea, limitări privind capacitățile militare și anumite politici interne ale statului ucrainean.
Volodimir Zelenski respinge cedarea teritoriilor apărate de armata ucraineană și insistă asupra unor garanții de securitate solide, care să împiedice o nouă agresiune militară.
Printre prioritățile Kievului se numără:
Obținerea unor garanții internaționale de securitate;
Încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice;
Deblocarea transportului prin Marea Neagră;
Continuarea schimburilor de prizonieri;
Pregătirea unei întâlniri directe între liderii Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite.
Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a confirmat că reprezentanții europeni vor fi prezenți în Emiratele Arabe Unite și că vor avea loc întâlniri separate de coordonare.
Kievul încearcă astfel să se asigure că interesele europene și ucrainene nu vor fi sacrificate în cadrul unui eventual compromis între Washington și Moscova.
Cine reprezintă Rusia și Ucraina la negocierile de la Abu Dhabi
Delegația rusă este condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, care a mai participat la negocierile dintre cele două țări.
Din echipa Moscovei fac parte și oficiali din domeniul militar, diplomatic și al serviciilor de informații.
Ucraina este reprezentată de Rustem Umerov, șeful serviciului de informații externe, alături de oficiali politici, diplomatici și militari.
Din partea Statelor Unite participă Steve Witkoff și Jared Kushner, care au rolul de mediatori în încercarea administrației Trump de a obține un acord.
Componența delegațiilor este importantă, însă rezultatul discuțiilor va depinde în primul rând de disponibilitatea celor două tabere de a renunța la unele dintre revendicările considerate până acum nenegociabile.
Există șanse reale ca războiul din Ucraina să se încheie?
Perspectivele unui acord rapid rămân incerte. Deși reluarea negocierilor este considerată un pas important, Rusia și Ucraina continuă să aibă poziții divergente asupra principalelor probleme care au blocat până acum procesul diplomatic.
În paralel cu discuțiile politice, luptele continuă pe front, iar atacurile asupra infrastructurii energetice și obiectivelor strategice se intensifică.
Analiștii avertizează că reuniunea de la Abu Dhabi ar putea să nu producă imediat un acord de pace, dar ar putea deschide calea unor înțelegeri limitate privind încetarea focului, schimburile de prizonieri și măsurile umanitare.
Un precedent încurajator este armistițiul local convenit în regiunea Herson, care ar putea servi drept model pentru alte pauze umanitare.
Deocamdată, nu există însă garanții că discuțiile vor conduce la o încetare generală a ostilităților.
Marea întrebare este dacă administrația Donald Trump va reuși să obțină un compromis acceptat de Vladimir Putin și Volodimir Zelenski sau dacă negocierile vor scoate din nou la iveală diferențele majore dintre cele două părți.
Reuniunea de la Abu Dhabi reprezintă un moment important pentru diplomația internațională, însă viitorul Ucrainei și securitatea Europei depind de condițiile care vor fi negociate. Temerile europenilor sunt legate în special de posibilitatea unui acord între Washington și Moscova care să stabilească viitorul continentului fără participarea directă a statelor europene.
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