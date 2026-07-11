Nicușor Dan, la Paris pentru summitul Coaliției de Voință și festivitățile de 14 iulie: agenda președintelui

Publicat 11 iul. 2026, 13:12 Sursă Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua, în perioada 13–14 iulie, o vizită oficială la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron.

Distribuie articolul