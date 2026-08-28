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Nicușor Dan: ”Ar fi fost bine ca Tomac să fi fost validat acum trei luni. La 1 septembrie voi discuta iar cu partidele”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat28 aug. 2026, 07:15
Actualizat28 aug. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară că la 1 septembrie vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, în contextul crizei politice care s-a prelungit pe parcursul verii. Șeful statului a avertizat, totodată, că „e riscant să avem o nouă cădere de premier”.

”Ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni”

”La 1 septembrie o să avem o nouă consultare. O să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul”, a declarat Nicușor Dan, la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că există multe ipoteze de lucru și că au avut loc numeroase discuții pe această temă cu toate părțile.

”Nu vreau să mă lansez acum în... Bineînțeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar înainte să venim cu o nominalizare, nu cred că este util să facem discuția asta în spațiul public”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă va fi un guvern politic sau tehnocrat, șeful statului a răspuns: ”În acest moment, nu văd susținere pentru guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un... mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...”

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