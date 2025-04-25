KLAUS IOHANNIS, FILMAT CÂND DĂ CU MĂTURA ÎN FAȚA CASEI SALE DIN SIBIU

După ani de apariții protocolare și călătorii de lux pe bani publici, fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost surprins într-o postură cu totul neașteptată: făcând curățenie în fața propriei locuințe din Sibiu.

Imaginile surprinse recent de un trecător din Sibiu arată o latură inedită a fostului șef de stat. Klaus Iohannis apare relaxat, îmbrăcat casual – în blugi, tricou roșu și șapcă – în timp ce mătură trotuarul din fața casei sale. Filmarea a fost realizată dintr-un autovehicul aflat pe sensul opus, iar momentul a fost preluat ulterior de publicația locală Turnul Sfatului.

Fostul președinte, cunoscut până de curând pentru deplasările sale în destinații scumpe și pentru discreția afișată în funcție, pare complet detașat, concentrat pe o activitate banală, dar profund simbolică pentru viața civilă.

Revenirea la o viață simplă vine la doar câteva luni după demisia sa din funcția de președinte, în februarie 2025, în contextul crizei politice generate de anularea alegerilor prezidențiale. De atunci, Klaus Iohannis a evitat aparițiile în spațiul public, limitându-se la participarea la slujbe religioase și evenimente discrete.

Această filmare este printre puținele ocazii recente în care fostul lider este văzut în afara contextului oficial. Schimbarea de atitudine este remarcabilă, mai ales dacă ne amintim de perioada în care cheltuia sute de mii de lei pe zboruri oficiale la Bruxelles sau pe alte destinații externe.

Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți internauți fiind surprinși de contrastul dintre „președintele călătoriilor de lux” și imaginea omului simplu, cu mătura în mână. Există și voci care sugerează că ar putea fi o strategie de imagine, menită să reconstruiască o percepție favorabilă într-un moment în care încrederea publică a fost serios afectată.

Cu toate acestea, în filmare Klaus Iohannis pare sincer implicat în activitatea sa, fără semne că ar fi conștient de camerele care îl urmăresc. Este o ipostază diferită de cele cu care românii s-au obișnuit în ultimul deceniu.

De la plecarea de la Cotroceni, Klaus Iohannis s-a retras complet din activitatea politică, fără a anunța vreun plan public. Nu ocupă nicio funcție oficială și nu a făcut declarații privind viitorul său. Se pare că a ales o perioadă de discreție totală, în care se ocupă de treburile personale și își reia viața de dinainte de președinție.

Sursa: Newsinn